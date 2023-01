In den USA hat sich der Leverkusener Agrar- und Pharmakonzern in den vergangenen Jahren mit einigen milliardenschweren Pharmadeals verstärkt. Europa bezeichnete Oelrich als "innovationsunfreundlich". "Die europäischen Regierungen versuchen, Anreize für Forschungsinvestitionen zu schaffen, aber auf der kommerziellen Seite machen sie uns das Leben schwer. Wenn man keine Umsätze hat, kann man auf der Kostenseite so viel profitieren, wie man will, aber das ist keine gute Gleichung." 2021 erzielte die Bayer-Pharmasparte knapp 41 Prozent des Umsatzes in der Region Europa, Nahost, Afrika und knapp 23 Prozent in Nordamerika. Rund 32 Prozent stammten aus Asien-Pazifik.