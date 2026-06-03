Bayer hatte Monsanto 2018 für 63 Milliarden Dollar übernommen und damit auch ​die ​Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Roundup geerbt. ⁠Die Kläger werfen dem Unternehmen vor, ​nicht ausreichend vor ⁠möglichen Krebsrisiken des in Roundup enthaltenen Wirkstoffs Glyphosat gewarnt zu haben. ‌Der Konzern versucht, die Klagewelle in den USA durch eine mehrgleisige Strategie einzudämmen. Dazu gehören ‌ein umfassender Vergleich sowie Bemühungen in einzelnen Bundesstaaten, die ​Haftungsregeln zu ändern. (Bericht von Renee Hickman und Tom Polansek, geschrieben von Bettina Cosima Larrarte. Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌bitte an unsere Redaktion ​unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)