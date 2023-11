Mit dem Gerinnungshemmer Asundexian startet der Leverkusener Pharma- und Agrarkonzern eine neue Phase-3-Studie für Patienten mit Vorhofflimmern, die aufgrund eines erhöhten Blutungsrisikos für die Behandlung mit den derzeit verfügbaren Gerinnungshemmer-Tabletten als nicht geeignet gelten. Diese Untersuchung soll eine schon laufende Phase-3-Studie ergänzen, die die Wirksamkeit von Asundexian zur Vorbeugung von Schlaganfällen oder systemischen Embolien bei Menschen mit Vorhofflimmern und einem Schlaganfallrisiko untersucht, wie der Dax-Konzern am Montag mitteilte. Das bisherige Studienprogramm mit Asundexian umfasst fast 30.000 Patienten in über 40 Ländern. In die neue Studie sollen fast 2000 Patienten mit Vorhofflimmern aufgenommen werden.