Anderson hatte die Entscheidung, die Produktion und Forschung von Pflanzenschutzmitteln im Industriepark Frankfurt-Höchst bis Ende 2028 aufzugeben, mit hohen Energiekosten in Deutschland begründet. In der Mainmetropole werden nach früheren Angaben rund 500 Stellen abgebaut, teilweise könnten Beschäftigte an andere Standorte wechseln. Nun haben sich Konzern und Arbeitnehmer auf Massnahmen verständigt, um den Rückzug Bayers sozialverträglich zu gestalten.