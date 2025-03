Diese sehe eine Eigenkapitalermächtigung von rund 35 Prozent des aktuell bestehenden Grundkapitals vor, teilte der Pharma- und Agrarkonzern in seiner am Freitag veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung am 25. April mit. Das genehmigte Kapital 2025 soll nur ausgenutzt werden, wenn dies unbedingt erforderlich sei. Gegenwärtig bestünden diesbezüglich keine konkreten Pläne. «Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass die Gesellschaft in der Zukunft kurzfristig auf eine Erhöhung des Grundkapitals angewiesen ist, etwa mit Blick auf mögliche zukünftige Vergleichsvereinbarungen mit Klägern in den USA.»