Auf der Hauptversammlung am 25. April werde die Zustimmung zu einer Eigenkapitalermächtigung von 35 Prozent angestrebt, schreibt der Aufsichtsratsvorsitzende Norbert Winkeljohann in einem am Freitag veröffentlichten Brief an die Anteilseigner. Dabei sollen die Aktionäre nicht vom Bezugsrecht ausgeschlossen werden. Der Kurs der Bayer-Aktie geriet am Freitag stark unter Druck.