Der vom Pharma-Konzern Bayer gegen Nierenerkrankungen entwickelte Wirkstoff Finerenon hat dem Unternehmen zufolge in einer Studie positive Ergebnisse gezeigt. Der Wirkstoff Finerenon könne bei Patienten mit einer nicht durch Diabetes verursachten chronischen Nierenerkrankung den Funktionsverlust der Nieren deutlich verlangsamen, teilte Bayer am Freitag mit.
Zudem senke das Mittel das Risiko für Herz-Kreislauf- und Nieren-Komplikationen im Vergleich zu einem Placebo um 23 Prozent. Dies gehe aus einer grossangelegten Phase-III-Studie mit dem Namen FIND-CKD hervor. Finerenon ist ein sogenannter nicht-steroidaler Mineralokortikoidrezeptor-Antagonist (nsMRA).
(Reuters)