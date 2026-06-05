Der vom Pharma-Konzern Bayer gegen ‌Nierenerkrankungen ⁠entwickelte Wirkstoff Finerenon hat dem ⁠Unternehmen zufolge in einer Studie ‌positive Ergebnisse gezeigt. Der ‌Wirkstoff ​Finerenon könne bei Patienten mit einer nicht durch Diabetes verursachten chronischen Nierenerkrankung den Funktionsverlust ‌der Nieren deutlich verlangsamen, teilte Bayer am Freitag mit.