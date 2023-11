Weitere schlechte Nachrichten gab es am Wochenende auch aus der Agrarsparte von Bayer, denn der Konzern verlor den vierten Prozess in Folge wegen der angeblich krebserregenden Wirkung seines Unkrautvernichters Glyphosat. Ein Geschworenengericht im US-Bundestaat Missouri verurteilte den Konzern zur Zahlung von insgesamt 1,56 Milliarden Dollar an vier Kläger. Bayer kündigte an, in Berufung zu gehen. «Im Unterschied zu früheren Verfahren haben die Gerichte in den jüngsten Fällen den Klägern unzulässigerweise erlaubt, die regulatorischen und wissenschaftlichen Fakten falsch darzustellen.»