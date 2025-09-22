Bayer steht im Pharmageschäft unter Druck. Die Patente für die bisherigen Kassenschlager, den Gerinnungshemmer Xarelto und das Augenmittel Eylea, sind ausgelaufen. Damit fallen beträchtliche Umsätze weg. Bill Anderson, seit Juni 2023 an der Spitze des Konzerns, hatte die Erneuerung der Pharma-Pipeline als eine der grössten Herausforderungen für Bayer identifiziert. Investoren fordern von dem früheren Pharma-Chef des Schweizer Roche-Konzerns Erfolge in diesem Geschäft, nachdem der hochgehandelte Gerinnungshemmer und potenzielle Xarelto-Nachfolger Asundexian Ende 2023 floppte. «Bill Anderson kommt aus dem Pharmageschäft. Es ist an der Zeit, dass er in seiner Paradedisziplin nach mehr als zwei Jahren endlich punktet», sagt Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Deka Investment. Bayer komme in der Pharmasparte zu langsam voran. «Die Pipeline ist interessant, aber mit grossen Unsicherheiten behaftet.»