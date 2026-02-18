Pharma-Sparte als Hoffnungsträger

Das gewachsene Vertrauen in die Führung unter Anderson liegt aus Sicht von Investoren trotz der anhaltenden Glyphosat-Lasten vor allem an einer anderen Entwicklung: Die Pharmasparte hat sich vom Sorgenkind wieder zum Hoffnungsträger entwickelt. Dazu haben Erfolge bei Medikamenten wie Lynkuet gegen Hitzewallungen in den Wechseljahren ‌und dem Hoffnungsträger Asundexian zur Schlaganfall-Prävention beigetragen. «Operativ hat ein Turnaround stattgefunden und die Zeit der regelmässigen Gewinnwarnungen und unzuverlässigen Ausblicke scheint ​vorbei zu sein», urteilt Fondsmanager Manns.