BB Biotech weist für 2024 einen Reingewinn von 76 Millionen Franken aus nach einem Verlust in der Höhe von 207 Millionen im Jahr zuvor. Damit ist der Gesellschaft nach drei verlustreichen Jahren in Folge die Rückkehr in die Gewinnzone geglückt. BB Biotech hatte dies bereits im Januar angekündigt und nun mit den geprüften Geschäftszahlen bestätigt.