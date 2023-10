Für die BB Biotech-Aktie steht für das dritte Quartal ein Minus von 5,9 Prozent in Franken und 6,3 Prozent in Euro zu Buche. Die Kursperformance steht laut Mitteilung im Einklang mit der Entwicklung des Inneren Wertes (NAV) des Portfolios, der um 2,2 Prozent in Franken, 1,2 Prozent in Euro und 4,2 Prozent in US-Dollar zurückkam.