Die Gesamtrendite der BB Biotech-Aktie sank in den ersten drei Monaten um 4,4 Prozent in Franken und um 6,8 Prozent in Euro. Auch die Gesamtrendite des Portfolios fiel mit -9,2 Prozent in Franken, -9,4 Prozent in Euro und -8,3 Prozent in US-Dollar negativ aus.