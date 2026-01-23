Der Innere Wert stieg den Angaben zufolge um knapp 27 Prozent in Franken, um 28 Prozent in Euro und um knapp 45 Prozent in Dollar. Der Aktienkurs des Unternehmens kletterte im vergangenen Jahr um gute 34 Prozent in Franken, um 37 Prozent in Euro und um annähernd 54 Prozent in US-Dollar. Das Jahr 2025 beendete die BB Biotech-Aktie mit einem Abschlag auf den NAV von knapp 11 Prozent in Franken.