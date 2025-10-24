Weitere Meilensteine erwartet

Insgesamt hat BB Biotech die Anzahl der Beteiligungen im dritten Quartal auf 21 von zuvor 23 reduziert. Dabei wurden Moderna, Black Diamond Therapeutics und Blueprint Medicines vollständig veräussert. Die Einnahmen daraus hätten Kapital für überzeugendere Investments freigesetzt, hiess es. So sei etwa die Gewichtung in Positionen wie Revolution Medicines, Akero Therapeutics und Scholar Rock erhöht worden.