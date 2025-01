Die Beteiligungsgesellschaft BB Biotech weist für 2024 einen Gewinn von 76 Millionen Franken aus nach einem Minus von 207 im Jahr 2023. Der Innere Wert stieg um 3 Prozent in Franken und 1,7 Prozent in Euro. In US-Dollar sank er dagegen um 4,6 Prozent, wie die Gesellschaft am Freitag mitteilte.