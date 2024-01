Der Innere Wert legte dabei um 14,2 Prozent in US-Dollar und 5 Prozent in Franken zu. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg um 3,4 Prozent in Franken und 7,1 Prozent in Euro. Trotz dieses Aufschwungs zum Jahresende lag die Gesamtrendite der Aktie von BB Biotech im Berichtsjahr bei allerdings Minus 18,1 Prozent in Franken und Minus 15,2 Prozent in Euro. Sie blieb damit hinter der Portfolioperformance von insgesamt Minus -7,4 Prozent in Franken, -1,3 Prozent in Euro und +1,8 Prozent in US-Dollar zurück.