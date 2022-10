Nachdem in den ersten beiden Quartalen Verluste zu Buche standen, wies die Gesellschaft für den Zeitraum Juli bis September ein Plus von 210 Millionen Franken aus. Für die ersten neun Monate ergab sich aber dennoch ein Verlust in Höhe von 323 Millionen Franken. Im Vorjahr hatte BB Biotech für die ersten neun Monate noch einen Gewinn von 141 Millionen veröffentlicht.