Für die Aktien der Beteiligungsgesellschaft ergab sich im dritten Jahresviertel ein Kursminus in Franken von 9,2 Prozent. In Euro lag es bei 6,7 Prozent. Der innere Wert (Net Asset Value; NAV) des Portfolios fiel in dieser Zeit um 6,6 Prozent in Franken, 4,4 Prozent in Euro und 0,6 Prozent in US-Dollar.