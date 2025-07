Bei der Investmentgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung jener Biotech-Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden. Die BB-Biotech-Aktie verlor 1,1 Prozent an Wert in Franken, gewann aber 0,8 Prozent in Euro. In US-Dollar lag das Kursplus gar bei 10,2 Prozent.