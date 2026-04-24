Die Beteiligungsgesellschaft hat aber im Vergleich zum Vorjahreszeitraum die Verluste klar eindämmen können. So weist das Unternehmen für die ersten drei Monate des neuen Jahres einen Nettoverlust von 21 Millionen Franken aus, nach einem Verlust von 241 Millionen im ersten Quartal 2025. Bei der Investmentgesellschaft reflektiert das Ergebnis die Aktienkursentwicklung jener Biotech-Unternehmen, die im Portfolio gehalten werden.