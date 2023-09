Grossbritannien erwägt laut einem Medienbericht, das Verkaufsverbot für neue Benzin- und Dieselfahrzeuge um fünf Jahre aufzuschieben und erst 2035 in Kraft treten zu lassen. Das werde Teil einer Rede von Premierminister Rishi Sunak in den kommenden Tagen sein, die eine Lockerung mehrerer Massnahmen der Regierung zur Verringerung von Treibhausgasen beinhalten werde, berichtete der Sender «BBC» am Dienstagabend. Es werde aber nicht erwartet, dass Sunak vom Hauptziel der Regierung abrücke, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.