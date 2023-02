Unter dem Strich stand ein Überschuss von gut 6,4 Milliarden Euro und damit 38 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Institut am Mittwoch in Madrid mitteilte. Damit übertraf die Bank die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten leicht. Der Löwenanteil des Gewinns stammte mit 4,2 Milliarden Euro aus Mexiko; in Spanien verdiente die Bank lediglich knapp 1,7 Milliarden. Die Anteilseigner sollen in Form einer stark erhöhten Dividende und eines Aktienrückkaufs an dem Erfolg teilhaben.