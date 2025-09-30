Das Management von Sabadell stemmt sich gegen die Offerte. Der Vorstand der Bank will sich am Dienstag treffen und eine Empfehlung zu dem verbesserten Gebot abgeben. Konzernchef Cesar Gonzalez-Bueno hatte bereits erklärt, der Vorstand werde den neuen Preis «wahrscheinlich nicht empfehlen», da er ihn weiter für unzureichend halte. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die Haltung des mexikanischen Investors David Martinez. Er ist mit einem Anteil von 3,86 Prozent der grösste Aktionär im Sabadell-Verwaltungsrat und hatte das vorherige Angebot zwar als zu niedrig, die Strategie von BBVA jedoch als richtig bezeichnet.