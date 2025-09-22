BBVA biete nun eine ihrer Stammaktien je 4,8376 Sabadell-Aktien und habe das Angebot damit um zehn Prozent erhöht, teilte das Institut am Montag mit. Insgesamt wird Sabadell damit mit rund 17 Milliarden Euro bewertet. Das Angebot umfasse nun nur noch eigene Aktien, was steuerlich günstiger sei, wenn das Angebot für mehr als 50 Prozent der Sabadell-Aktien angenommen werde, hiess es weiter. Das Institut behält sich zudem vor, die Offerte weiter zu verbessern oder die Annahmefrist zu verlängern.
BBVA hatte zuvor eine neu ausgegebene Stammaktie und 0,70 Euro in bar für je 5,5483 Stammaktien von Sabadell geboten. Der Sabadell-Verwaltungsrat hatte das Angebot jedoch als zu niedrig abgewiesen. BBVA will mit der Übernahme die zweitgrösste spanische Bank mit einer Bilanzsumme von rund einer Billion Euro im Heimatmarkt schaffen.
(Reuters)