BBVA biete nun eine ihrer Stammaktien je 4,8376 Sabadell-Aktien und habe das Angebot damit um zehn Prozent erhöht, teilte das Institut am Montag mit. Insgesamt wird Sabadell damit mit rund 17 Milliarden Euro bewertet. Das Angebot umfasse nun nur noch eigene Aktien, was steuerlich günstiger sei, wenn das Angebot für mehr als 50 Prozent der Sabadell-Aktien angenommen werde, hiess es weiter. Das Institut behält sich zudem vor, die Offerte weiter zu verbessern oder die Annahmefrist zu verlängern.