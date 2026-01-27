Deutlich höhere Kosten

Im wichtigsten Ertragspfeiler, dem Zinsgeschäft, sank der Bruttoerfolg um 2,6 Prozent auf 52,8 Millionen. Das ungünstige Zinsumfeld sei ein Belastungsfaktor gewesen, bei den Hypothekarforderungen habe es aber ein Wachstum von 5,3 Prozent gegeben, hiess es dazu. Auch der Erfolg aus dem Handelsgeschäft war rückläufig, während jener aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft anzog.