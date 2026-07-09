Das Nettozinsergebnis erhöhte sich um 18 Prozent auf 32,8 Millionen Franken, was die Bank hauptsächlich auf eine günstige Veränderung der Wertberichtigungen für Ausfallrisiken zurückführt. Die Bilanzsumme wuchs gegenüber Ende 2025 um 5,3 Prozent auf 4,8 Milliarden Franken, wobei die Hypothekarforderungen um 2 Prozent auf 3,4 Milliarden Franken zunahmen.