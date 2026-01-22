Könnte die Zentralbank direkt eingreifen?

Ja. Sie könnte am Anleihemarkt eingreifen und gezielt Staatsanleihen kaufen. Dies würde die Kurse stützen und im Gegenzug die Renditen senken. Die Notenbank hat ein Mandat zur Wahrung der Finanzstabilität. Bis 2024 ⁠war sie im Rahmen ihrer Politik zur Kontrolle der Zinskurve ein massiver Käufer von Anleihen und besitzt mehr als die Hälfte aller ausstehenden japanischen Staatsanleihen. Die Hürde für einen solchen Schritt dürfte jedoch sehr hoch sein. Die Notenbank versucht seit Jahren, ihren Einfluss am Anleihemarkt zurückzufahren. Zudem würde ein solcher Schritt wahrscheinlich die Landeswährung Yen belasten, ​der zeitweise auf den tiefsten Stand seit vier Jahrzehnten notierte.