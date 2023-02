"Wir erwarten zudem, dass der Verkauf strategische Initiativen im Geschäftsjahr 2023 ermöglicht", schrieb Konzernchefin Sue Gove in einem Memo an Lieferanten am Dienstag, das Reuters vorliegt. Dies könne die Ressourcen und notwendige Zeit für den Umschwung bereitstellen. Sie bat die Lieferanten um Unterstützung. Möglicherweise werde das Unternehmen weitere 800 Millionen Dollar in den kommenden zehn Monaten erhalten, teilte Bed Bath & Beyond weiter mit. Hauptinvestor des ersten Angebots sei Hudson Bay Capital, sagten zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen vor Verkauf des Aktienpakets Reuters.