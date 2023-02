Durch ein Angebot von Vorzugsaktien und Optionsscheinen will der Einzelhändler für Haushaltswaren eine Milliarde Dollar einsammeln, teilte das Unternehmen am Montag mit. Falls die komplexe Transaktion nicht abgeschlossen werden könne, müsse Bed Bath & Beyond "wahrscheinlich Konkursschutz beantragen". Sollte das geplante Angebot erfolgreich sein, werde es eine Ausnahmegenehmigung für den kürzlichen Bankausfall erhalten. Die Kette war in den vergangenen Wochen mit einer Kreditrückzahlung in Verzug geraten.