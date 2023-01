Neben der Aktie von Tecan scheint es den Fondsmanagern von Fidelity auch jene von AMS Osram angetan zu haben. Wie eine Beteiligungsmeldung an die SIX verrät, haben sie die Beteiligung in der ersten Januar-Hälfte von 3 auf 5,2 Prozent ausgebaut. Das würde auch die zuletzt starke Kursentwicklung erklären, gilt die Aktie des Sensorenherstellers mit einem Plus von 27 Prozent doch als die fünftbeste Schweizer Aktie in diesem Jahr.