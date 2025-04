2010 bis 2020: Helvetia expandiert durch Übernahmen

Die Helvetia stärkte ihre Position in den vergangenen Jahrzehnten durch mehrere Akquisitionen. 2010 erwarb sie die Alba Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft und die Phenix-Lebensversicherungsgesellschaft von Allianz. 2014 übernahm Helvetia die Nationale Suisse, einschliesslich des Online-Versicherers Smile, sowie die österreichische Tochtergesellschaft der Baloise. Diese Transaktionen gehörten zu den grössten Übernahmen in der Schweizer Versicherungsbranche in diesem Zeitraum. 2020 übernahm Helvetia den spanischen Versicherer Caser. Diese Akquisition markierte einen weiteren Schritt in der Internationalisierungsstrategie.