Per Mai hielt er 27,7 Millionen Aktien, wie aus von Bloomberg News überprüften Unterlagen hervorgeht. Er kam damit auf einen Tesla-Anteil von rund 0,9 Prozent. KoGuan wurde in Indonesien geboren, ging in New York zur Schule und lebt derzeit in Singapur. Sein Anfangsvermögen machte er mit dem Firmensoftware-Spezialisten SHI International, den er zusammen mit seiner Ex-Frau leitete.