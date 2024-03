Meyer Burger als «early mover» im Vorteil?

Trotz dieser neuen Herausforderungen in den USA könnte der Plan von Meyer Burger trotzdem aufgehen. Die Berner beabsichtigen, die Anlage zur Solarzellenproduktion in Colorado Springs und in die Solarmodulproduktion in Goodyear im Bundesstaat Arizona bereits in diesem Jahr in Betrieb zu nehmen. Da Meyer Burger bereits Abnahmeverträge beschlossen hat, stellt der Verkauf der Panels nach dem Produktionsstart kein Problem dar.