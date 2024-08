Der anstehende Zinsentscheid fällt mitten in die heisse Phase des US-Präsidentschaftswahlkampfs. Die Fed ist darin Thema geworden. So sprach sich der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump am Donnerstag dafür aus, die Unabhängigkeit der Fed einzuschränken. «Ich denke, der Präsident sollte zumindest ein Mitspracherecht haben», forderte er. Das war der bislang deutlichste Hinweis auf Trumps Interesse, in die Unabhängigkeit der Fed einzugreifen, sollte er ins Weisse Haus zurückkehren.