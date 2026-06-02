Der Libanon strebt bei Gesprächen in Washington am Mittwoch eine Ausweitung der Waffenruhe ​an. Dies könnte den Weg für neue Bemühungen zur Beendigung des dreimonatigen Krieges ebnen, der mit US-amerikanischen und israelischen Angriffen ​auf den Iran begonnen hatte. Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran stecken seit Wochen in einer ​Sackgasse. Während der Iran ein Ende der israelischen Angriffe im Libanon zur Bedingung für ein Friedensabkommen macht, betrachten die USA die beiden Konflikte als voneinander unabhängig. Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi erklärte dagegen, eine ‌Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA müsse für alle Fronten gelten, einschliesslich des Libanon.