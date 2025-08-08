Den Ausblick für die Ratings der Schweizer Bankengruppe bewertet sie neu mit «stabil» nach «negativ», wie die Ratingagentur am Freitagabend mitteilte. Das lang- und kurzfristige Depositenrating der Bank Vontobel bekräftigt Moody's derweil mit «Aa3/P-1» und einem stabilen Ausblick, wie es weiter heisst.