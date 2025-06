Die USA hatten am Wochenende iranische Atomanlagen beschossen, der Iran drohte daraufhin mit Vergeltung. Dies hatte Sorgen genährt, die Regierung in Teheran könnte die Öl-Einrichtungen in der Region angreifen oder den zentralen Transportweg über die Strasse von Hormus abriegeln. Der nach ersten Berichten begrenzte Vergeltungsschlag ohne Opfer liess die Märkte aufatmen. Der Ölpreis gab um sieben Prozent nach, während die drei wichtigsten US-Aktienindizes kurz vor Handelsschluss in New York im Plus lagen.