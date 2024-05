Zuletzt hiess es im Dezember 2023 bei Hotelleriesuisse, dass sich das Problem von fehlenden Fachkräften in der Hotellerie im Vergleich mit 2021, also während und nach der Covid-19-Pandemie, etwas entschärft habe. Der noch bestehende Mangel könne abgefedert werden, sagte der damalige Präsident von Hotelleriesuisse, Andreas Züllig, in einem Interview.