Im Zentrum des Treffens hätten zwischenzeitlich eingegangene Beschwerden aus der Bevölkerung und der Wirtschaft gestanden, teilte der Preisüberwacher am Donnerstag mit. Zudem sei es um ein Update bezüglich bereits durch den Preisüberwacher und die Weko in die Wege geleiteten Marktbeobachtungen sowie um einen erster Austausch zu den Empfehlungen der Weko in der Sache gegangen. Auf den Abschluss eines Memorandums of Understanding (MoU) sei verzichtet worden.