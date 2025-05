Sie erklärte am Donnerstag, ein weiteres Vorgehen liege nicht im öffentlichen Interesse. Die Übernahme war im Jahr 2023 abgeschlossen worden. Die FTC war dann am 7. Mai mit dem Versuch gescheitert, doch noch vor Gericht eine Blockade durchzubringen. Microsoft-Präsident Brad Smith bezeichnete die Entscheidung als «Sieg für Gamer im ganzen Land und für den gesunden Menschenverstand in Washington».