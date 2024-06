Koordiniert worden sei der Einsatz massgeblich vom BKA und von der Zentralstelle für Internetkriminalität (ZIT) bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main. «Unsere Ermittlungen dauern schon mehrere Jahre an und sind jetzt nicht durch einzelne Schadensfälle initiiert worden», sagte ZIT-Leiter Benjamin Krause in Wiesbaden. Insbesondere Smokeloader sei die grösste Gefährdung in Deutschland gewesen, für Unternehmen wie auch für Institutionen wie Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen und die gesamte öffentliche Verwaltung. «Keiner war geschützt davor, alle mussten mit Angriffen rechnen», sagte Krause. «Deswegen ist dieser Schlag auch so wichtig, um ein Stück weit die Cyber-Sicherheit in Deutschland zu verbessern.»