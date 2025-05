Dies fordert das BLV unter dem Lead von Michael Beer, Leiter der Abteilung Lebensmittel und Ernährung, von Produzenten und Detailhändlern wie Coop und Migros. Auch andere Fertigmahlzeiten sollen im Median ein Fünftel an Salz verlieren, wie der Bund an einem runden Tisch verkündete. Die Behörde orientiert sich dabei an den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO).