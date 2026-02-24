Produkteinführungen und Zölle im Blick

Von Interesse bleiben die Entwicklungen im Produktportfolio. Nach rund zehn Einführungen im letzten Jahr, richtet sich der Blick auf den Erfolg dieser Neueinführungen, etwa der Precision-7-Kontaktlinsen oder der Unity-Geräte. Vom Erfolg der neuen Produkte hängen auch die Prognosen für das laufende Jahr ab. Mittelfristig will der Konzern über Marktraten wachsen und die Margen steigern. Allerdings wird auch 2026 mit Belastungen durch die US-Zölle im Umfang von 50 bis 100 Millionen Dollar gerechnet.