Dabei wiederholt Broadwood die früheren Kritikpunkte, dass die Transaktion zum falschen Zeitpunkt komme, die Verhandlungen dazu nicht im Interesse der Staar-Aktionäre geführt worden seien und der Preis auch nicht stimme. Anfang vergangener Woche hatte der Grossaktionär, der nach eigenen Angaben 27,5 Prozent an Staar hält, erstmals dazu aufgerufen, bei der virtuellen Generalversammlung am 23. Oktober 2025 gegen den Zusammenschluss zu stimmen.