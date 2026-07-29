Geändertes Stimmungsbild

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, hat sich das Stimmungsbild bei den Befragten vor allem mit Blick auf den Ölpreis zuletzt gewandelt. Während in den Vormonaten noch die Erwartungen sinkender Ölpreise überwogen, erreichte der Anteil der Analystinnen und Analysten, die von steigenden Ölpreisen ausgehen, im Juli den höchsten Stand seit zwölf Monaten. Damit halten sich die Erwartungen an steigende und fallende Ölpreise inzwischen die Waage.