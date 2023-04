Basileas Phase-III-Programm für Ceftobiprol wird zum Teil (bis zu 136,4 Millionen US-Dollar, d. h. etwa 70 Prozent der potenziellen Gesamtkosten des Programms) mit Bundesmitteln des US-Gesundheitsministeriums (HHS), Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR), Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), finanziert.