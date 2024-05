Professorin Dr. Yvonne Seiler Zimmermann hat an der Universität Bern Wirtschaftswissenschaften studiert und an der Universität Basel promoviert. Während ihres Doktorandenstudiums erlangte sie zudem das Certificate in Economics der Universität of Chicago, USA. Nach ihrer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der FINMA im Risikomanagementteam ist sie seit 2008 Dozentin und Projektleiterin am Institut für Finanzdienstleistungen Zug IFZ der Hochschule Luzern. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der empirischen Finance, den Fragen zur kapitalgedeckten Altersvorsorge sowie der Immobilienfinanzierung. Sie hat zu diesen Themen zahlreiche Forschungsprojekte gleitet, Praxispartner beraten und zahlreiche Publikationen verfasst. So hat sie zusammen mit Prof. Dr. Heinz Zimmermann das Buch Finance Compact Plus im Jahr 2021 publiziert. Sie ist zudem Co-Leiterin des Weiterbildungslehrgang MAS/DAS Pensionskassen Management verantwortlich und Vorstandsmittglied der Luzerner Pensionskasse (LUPK).