Der Wechsel erfolgte im Rahmen des im Sommer kommunizierten Nachfolgeplans bei Burckhardt Compression. Jacques Sanche übernahm per Montag das Präsidium des Gremiums, wie der Industriekonzern mitteilte. Der schweizerisch-kanadische Ökonom Sanche war im Juli als unabhängiges Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt worden. Er arbeitete seither in einer Übergangsphase mit dem bisherigen Präsidenten Ton Büchner zusammen.