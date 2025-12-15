Der Wechsel erfolgte im Rahmen des im Sommer kommunizierten Nachfolgeplans bei Burckhardt Compression. Jacques Sanche übernahm per Montag das Präsidium des Gremiums, wie der Industriekonzern mitteilte. Der schweizerisch-kanadische Ökonom Sanche war im Juli als unabhängiges Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt worden. Er arbeitete seither in einer Übergangsphase mit dem bisherigen Präsidenten Ton Büchner zusammen.
Sanche bringt den Angaben zufolge langjährige internationale Industrieerfahrung mit und war unter anderem Chef grosser Schweizer Unternehmen. Aktuell ist er noch CEO bei Bucher, gibt dieses Amt im April 2026 aber ab. Unter seiner Leitung will Burckhardt Compression den eingeschlagenen Kurs mit Fokus auf nachhaltiges Wachstum fortsetzen.
Büchner stand dem Verwaltungsrat seit 2020 vor. In dieser Zeit stärkte Burckhardt Compression laut eigenen Angaben die Marktposition und baute das Geschäft in Bereichen der Energiewende aus.
to/cg
(AWP)