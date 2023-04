Nach ihren ersten 100 Tagen im Amt hat Young am Dienstag in Hongkong in einer internen Veranstaltung ihre Strategie präsentiert. Hunderte Mitarbeiter aus dem Grossraum China, Singapur, Indien und Dubai waren zugeschaltet. Die Deutsche Bank hat in dem schnell wachsenden asiatischen Wealth-Markt zuletzt aggressiv rekrutiert. Noch im Jahr 2021 war das Frankfurter Institut sowohl beim verwalteten Vermögen als auch bei den Kundenbetreuern nur rund ein Drittel so gross wie die Credit Suisse.